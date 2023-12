Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri ca spera sa finalizam in urmatoarele doua zile negocierile pentru aderarea la Spatiul Schengen, in primul pas, aerian si naval, iar anul viitor, aderarea pe terestru. ”Pentru anul acesta speram sa finalizam in urmatoarele doua zile negocierile pentru aderarea la Spatiul Schengen, in primul pas, aerian si naval si de asemenea sa finalizam cat mai mult din infrastructura. Pana anul viitor, domnul ministru si-a asumat ca vom finaliza 250 de km de autostrada si drum expres si sa ne pregatim si pentru anul viitor, cand de asemeni sper sa terminam negocierile…