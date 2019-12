Administratia americana isi va anunta saptamana aceasta intentia de a retrage aproximativ 4.000 de soldati din Afganistan, a informat presa americana, conform France Presse. Discutiile au fost reluate in urma cu o saptamana in Qatar intre Statele Unite si talibani, dar au fost suspendate joi dupa un atac in apropierea bazei aeriene americane de la Bagram din Afganistan, care s-a soldat cu doi morti si zeci de raniti in randul civililor. In prezent, 13.000 de soldati americani sunt desfasurati in Afganistan, la 18 ani de la debutul interventiei americane, lansate la cateva saptamani dupa atacurile…