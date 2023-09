Stiri pe aceeasi tema

- ” Schneider Electric a numit-o pe Gwenaelle Avice-Huet in functia de Executive Vice President of Europe Operations, incepand din septembrie 2023. In noul ei rol, Gwenaelle Avice-Huet va fi responsabila de intregul portofoliu de business al Schneider Electric in operatiunile europene, urmarind contributia…

- Statele Unite au aprobat luni un acord ce prevede vanzarea a 96 de elicoptere de atac Apache Poloniei, aliat al Washingtonului si sprijin major pentru Ucraina in razboiul sau impotriva Rusiei, informeaza AFP, citat de Agerpres.Varsovia a cerut Washingtonului anul trecut elicoptere Apache, un model…

- Statele Unite, Coreea de Sud si Japonia isi consolideaza legaturile in domeniul securitatii vineri, la un summit fara precedent, la Camp David, in apropiere de Washington, menit sa transmita un semnal Chinei, dar si Coreei de Nord, relateaza AFP, informeaza News.ro.Joe Biden ii primeste pe premierul…

- Razboi in Ucraina, ziua 539. Administratia de la Washington a avertizat, marti, Rusia ca intensificarea cooperarii cu regimul din Coreea de Nord incalca rezolutiile Consilului de Securitate al Natiunilor Unite.

- Statele Unite ale Americii preseaza Iranul sa puna capat vanzarii de drone si piese pentru drone catre Rusia, in cadrul discutiilor privind o "intelegere nescrisa" intre Washington si Teheran de diminuare a tensiunilor, a relatat miercuri Financial Times, citand un

- SUA și Peru au anunțat ca vor aplica un acord de securitate aeriana, intrerupt in urma cu 20 de ani, care ii vizeaza pe traficanții de droguri. Autoritațile din Peru au anunțat sambata incheierea unui acord de securitate aeriana cu Statele Unite ale Americii, potrivit Reuters. Guvernul peruan…

- Reprezentanța diplomatica a Rusiei in SUA a precizat, intr-un mesaj pe Telegram, ca a urmarit cu atenție declarațiile purtatorului de cuvant al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe a SUA, John Kirby, despre oferirea de muniții cu dispersie Kievului, prin care, spune Moscova, „oficialul a…