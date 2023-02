Stiri pe aceeasi tema

- China susține ca in ultimul an Statele Unite ale Americii au trimis de peste zece ori baloane de mare altitudine in spatiul sau aerian, fara „nicio permisiune”. Reacția Beijingului vine dupa ce SUA au doborat mai multe obiecte zburatoare la mare altitudine in ultimele zile, despre care afirma ca ar…

- China si-a exprimat „puternic nemultumirea si protestul” fata de doborarea balonului „spion” de catre SUA. Washingtonul „a reactionat excesiv” si a „incalcat grav practica internationala”, a transmis ministerul de externe de la Beijing, intr-o declarație citata de CNN, preluata de agenția News.ro .…

- Un general american a avertizat despre riscul mare de razboi cu China in 2025 - cel mai probabil in jurul Taiwanului - si a indemnat ofiterii sa fie pregatiti pentru lupta inca din acest an, relateaza AFP. „Sper ca ma insel. Instinctul imi spune ca vom lupta in 2025", scrie Michael Minihan, generalul…

- Un general american a avertizat despre riscul mare de razboi cu China in 2025 – cel mai probabil in jurul Taiwanului – si a indemnat ofiterii sa fie pregatiti pentru lupta inca din acest an, relateaza AFP, citat de news.ro. „Sper ca ma insel. Instinctul imi spune ca vom lupta in 2025”, scrie Michael…

- Secretarul de stat al SUA Anthony Blinken planuiește sa viziteze China in perioada 5-6 februarie. Se așteapta ca la Beijing el va avea o intrevedere cu ministrul chinez de Externe Qin Gang, cu care va discuta, inclusiv despre razboiul din Ucraina, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Politico. Se menționeaza…

- Congresmanul republican Mike Gallagher cere interzicerea aplicației deținute de chinezi in SUA, comparand-o cu substanța fentanil Un congresman de rang inalt din SUA a comparat TikTok cu drogul care provoaca dependența de fentanil, cerand interzicerea aplicației deținute de chinezi in Statele Unite.…

- Protestele din China au ajuns și in atenția președintelui american, Joe Biden, care afirma ca „este informat continuu despre ceea ce se intampla și urmareste indeaproape” evolutia situatiei. Dupa valul de proteste din China impotriva masurilor sanitare, purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby…

- ”Adversarii nostri si concurentii nostri au o strategie pe termen lung. In fata acestor provocari, viziunea pe termen scurt si dorintele pioase nu sunt de ajuns”, urmeaza sa declare Rishi Sunak, potrivit unor fragmente difuzate de Downing Street inaintea acestui discurs pe care seful Guvernului urmeaza…