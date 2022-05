Stiri pe aceeasi tema

- ”Am inima franta de masacrul de la școala primara din Texas”, a spus Suveranul Pontif in cadrul audinței generale de miercuri, 25 mai, de la Vatican, dupa atacul soldat cu 21 de victime, dintre care 19 copii, de la școala din orașul american Uvalde, relateaza The Guardian și NBC News . In acest context,…

- Un individ inarmat a intrat intr-o scoala primara din Texas si a inceput sa traga mai multe focuri de arma, fara niciun avertisment. Pentru 18 elevi si un cadru didactic gloantele au fost letale. Macelul i-a adus sfarsitul si agresorului. Este cel mai grav atac armat care avut loc in Statele Unite de…

- Salvador Ramos, un tanar de 18 ani, a fost identificat de autoritați drept suspectul in cazul atacului asupra unei școli primare din orașul Uvalde, din statul american Texas, in care au fost ucise 21 de persoane, dintre care 19 copii, relateaza Fox News . Ramos, care locuia in Uvalde, a fost ucis de…

- UPDATE Bilantul victimelor atacului de la scoala elementara din Uvalde a ajuns la cel putin 19 elevi si 2 adulti ucisi. Anterior, agresorul, Salvador Ramos, de 18 ani, si-ar fi impuscat bunica, aflata in stare critica, in spital. Cu trei zile inaintea atacului, tanarul a postat pe un cont de Instagram…

- 18 elevi și un profesor au murit, marți, in urma unui atac armat la o școala generala din Texas. Atacatorul a fost ucis de poliție intr-un schimb de focuri, noteaza stirileprotv.ro. Potrivit guvernatorului din Texas, Greg Abbott, persoana inarmata a fost un tanar in varsta de 18 ani, pe numele de Salvador…

- Paisprezece elevi si un cadru didactic au fost ucisi dupa ce un tanar de 18 ani a deschis focul marti, intr-o scoala elementara din Uvalde, Texas, a anuntat guvernatorul Greg Abbott. Politia a anuntat ca atacatorul a actionat singur si ca este mort, conform CNN. Postul TV precizeaza ca acesta este…

- UPDATE – Senatorul american Ronald Gutierrez, din statul Texas, a declarat pentru CNN ca 18 copii si doi adulti au fost ucisi in urma atacului armat de marti, de la o scoala primara din localitatea Uvalde. Atacul s-a produs in campusul Scolii Primare Robb, din orasul Uvalde, aflat la 135 kilometri vest…