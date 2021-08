Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat a anuntat joi ca Statele Unite vor redesfasura temporar 3.000 de militari pe aeroportul din Kabul pentru a asigura evacuarea unei parti din personalul ambasadei americane in Afganistan, care va fi redus ca urmare a avansului realizat pe teren de talibani, transmite AFP.…

- Mangerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucuresti, medicul Beatrice Mahler, a declarat ca este ingrijorata de faptul ca Romania este pe un val ascendent al numarului de infectari cu COVID, ca in tarile din jur numarul de cazuri creste extrem de mult si ca tari care au un procent…

- Partidul la putere in Nicaragua a aprobat luni in unanimitate candidatura presedintelui Daniel Ortega, 75 de ani, pentru al patrulea mandat consecutiv la alegerile din 7 noiembrie, noteaza AFP preluat de agerpres. Congresul partidului Frontul Sandinist de Eliberare Nationala (FSLN) a aprobat si candidatura…

- Oficiali de rang inalt din Statele Unite si Rusia au initiat, miercuri, negocieri pe tema stabilitatii nucleare strategice, in contextul noului mandat oferit de presedintii Joseph Biden si Vladimir Putin la summ...

- Liberalii maramureșeni și-au ales o noua echipa de conducere. Vezi componența Biroului Politic Județean PNL Maramureș In urma alegerilor de astazi, componența Biroului Politic Județean PNL Maramureș este urmatoarea: Ionel Bogdan – președinte PNL Maramureș Doru Alexandru Lazar – prim-vicepreședinte Departamentul…

- Statele Unite au impus noi sanctiuni dupa arestarea mai multor figuri ale opozitiei in Nicaragua, informeaza marti DPA. Restrictii de intrare in SUA vizand 100 de membri ai Adunarii Nationale nicaraguane si din sistemul judiciar vor intra in vigoare, a anuntat luni Departamentul de Stat. Departamentul…

- Frontierele terestre ale Statelor Unite cu Mexicul si Canada urmeaza sa ramana inchise calatoriilor considerate neesentiale - pana cel putin la 21 iulie -, anunta Departamentul american al Securitasii Interne, relateaza Reuters. Statele Unite anunta aceasta prelungire cu 30 de zile a masurilor…

- Statele Unite sancționeaza trei oameni de afaceri și 64 de companii din Bulgaria, din cauza coruptiei. Persoanele vizate sunt un oligarh, un fost parlamentar si un fost oficial guvernamental. Aceștia au interdicție de intrare in SUA. Proprietațile lor americane sunt blocate, iar firmele americane nu…