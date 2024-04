Biroul Federal de Investigatii (FBI) si Departamentul pentru Securitatea Interna al SUA (Homeland Security) au cerut poliției din Statele Unite sa fie in alerta in fata unor posibile atacuri teroriste similare cu cel din 22 martie din Moscova. Serviciile secrete americane s-au aratat ingrijorate de atacurile comise atat de membri ai Statului Islamic, cat si de asa-numitii „lupi […] The post Islamiștii, gata de un nou 9/11? Serviciile secrete din SUA, in alerta first appeared on Ziarul National .