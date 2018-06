Statele Unite iau in considerare varianta retragerii trupelor din Germania, iar Pentagonul studiaza costul unei astfel de acțiuni. Cel mai mare contingent din afara granițelor SUA este staționat in Germania, scrie Washington Post. Varianta retragerii trupelor din Germania, a fost deja evocata de Donald Trump in cadrul unei intalniri cu responsabilii sai militari, iar aceste declarații au provocat ingrijorare in țarile europene membre ale NATO. Exista, totuși și varianta ca aceasta discuție sa fie doar o modalitate prin care președintele american sa incerce sa puna presiune inaintea summitului…