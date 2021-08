Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a avertizat, sambata, ca un atac este „foarte probabil” impotriva aeroportului din Kabul, in urmatoarele „24-36 de ore”. El a afirmat ca atacul american cu drona, soldat cu moartea a doi membri ai ISIS-K nu va fi „ultimul”. „Comandatii mei m-au informat ca un atac este…

- Pentagonul a anunțat sambata inceperea retragerii trupele americane de pe aeroportul din Kabul dupa o operațiune grea de doua saptamani a Washingtonului și a aliaților de a evacua cetațenii și afganii la risc dupa preluarea puterii in Afganistan de catre talibani, relateaza Reuters . Retragerea vine…

- Președintele american Joe Biden și vicepreședintele Kamala Harris au fost avertizați vineri de echipa lor de securitate naționala ca un alt atac terorist este probabil sa aiba loc la Kabul, a declarat secretarul de presa al Casei Alba, Jen Psaki. Ea a adaugat ca SUA iau masuri de protecție maxime pe…

- Antonio Guterres, secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, a transmis ca ONU va ramane in Afganistan in ciuda schimbarii politice impuse cu venirea talibanilor și fuga președintelui afgan Ashraf Ghani.Inaltul oficial a scris pe contul sau de Twitter ca „ONU a lucrat pentru și cu oamenii…

- Un schimb de focuri a avut loc, luni dimineața, pe aeroportul din Kabul intre atacatori necunoscuți și soldați ai forțelor de securitate afgane, transmite armata germana, citata de Hotnews . In urma schimbului de focuri un soldat afgan a murit, iar alți trei sunt raniți. Armata germana precizeaza ca…

- Cei 3.000 de militari se va alatura celor 650 inca prezenti in Afganistan, a precizat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby."Ambasada ramane deschisa", "nu este vorba de o evacuare totala", a declarat purtatorul de cuvant al diplomatiei americane Ned Price, care a amintit ca executivul american…

- Astazi talibanii iși propun sa acapareze puterea in țara, poarta lupte aprige cu forțele guvernamentale, controland cea mai mare parte a provinciilor. Totodata, organizația terorista incearca sa obțina legitimitate pe arena internaționala. Din 8 iulie, delegația talibanilor participa la negocieri…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ”Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala sporita in favoarea…