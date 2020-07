Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat a precizat ca inchiderea a fost solicitata drept raspuns la violarea suveranitatii Americii in mod repetat de catre China, care a inclus "acte masive de spionaj si operatiuni de influentare". NYT comentaza ca decizia administratiei Trump, un pas neobisnuit si grav, reprezinta o…

- Administratia Trump are in vedere impunerea unei interdictii de calatorie in SUA pentru toti membrii Partidului Comunist Chinez si a familiilor acestora, scrie The New York Times. relateaza mediafax.Vezi și: Ce REGULI sunt in noua STARE DE ALERTA care incepe vineri, pentru inca 30 de zile…

- „Timpul justiției rasiale” a ajuns în Statele Unite, declarat Joe Biden, candidatul democraților la președinție, într-un mesaj video în timpul înmormântarii George Floyd din Houston.„Nu ne mai putem îndeparta de rasismul care ne ranește sufletele”,…

- Administratia Donald Trump dorește sa anuleze vizele a mii de studenti si cercetatori chinezi aflati in Statele Unite care au legaturi directe cu universitati afiliate armatei Chinei, afirma oficiali americani citati de cotidianul The New York Times.

- Administratia Donald Trump intentioneaza sa anuleze vizele a mii de studenti si cercetatori chinezi aflati in Statele Unite care au legaturi directe cu universitati afiliate armatei Chinei, afirma oficiali americani citati de cotidianul The New York Times, anunța MEDIAFAX.Este vorba de primul…

- Subiectul efectuarii unui test nuclear a fost discutat pe 15 mai in cadrul unei sedinte la care au participat oficiali de rang inalt din principalele agentii de securitate nationala din SUA. La respectiva intrevedere, oficiali ai administratiei Trump au precizat ca Rusia si China ar face teste nucelare…

- China a evitat sa informeze la timp restul țarilor despre gravitatea focarului de infecții cu coronavirus pentru a strange materiale individuale de protecție din intrega lume, o mișcare care a dus la epuizarea acestora in multe state de pe glob intr-o perioada in care amplorea crizei care urma sa vina…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite și China capata amploare. Administrația Trump vrea sa pedepseasca regimul de la Beijing pentru pandemia de coronavirus și folosește acest motiv pentru a introduce noi sancțiuni comerciale Chinei. Donald Trump a intesificat deja atacurile și lasa de ințeles ca…