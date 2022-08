Stiri pe aceeasi tema

- ”Tehnologiile emergente si de baza” acoperite de masura includ oxidul de galiu si diamantul, deoarece ”dispozitivele care utilizeaza aceste materiale au crescut semnificativ potentialul militar”, a spus Departamentul de Comert. ”Avansurile tehnologice care permit tehnologiilor precum semiconductorii…

- Politia Romana a pus pe lista persoanelor urmarite un barbat de 42 de ani, nascut in Craiova. Barbatul este cautat in baza unui mandat de arestare preventiva emis inca din mai 2010, de Tribunalul Dolj. La o simpla cautare pe internet, acelasi barbat apare ca fiind incarcerat intr-o inchisoare din Philipsburg,…

- ”Astazi am avut o intalnire de lucru, in cadrul vizitei in SUA, si cu Don Graves – Deputy Secretary of Commerce, care are o vasta experienta in gestionarea eficienta a fondurilor si in domeniul economiei. Am transmis ca tara noastra sustine dezvoltarea relatiilor comerciale cu SUA si, totodata, incurajam…

- China a emis avertismente private severe catre administrația Biden cu privire la posibila vizita in Taiwan in luna august a președintei Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, relateaza sambata Financial Times (FT), potrivit Reuters . Articolul FT citeaza șase persoane familiare cu avertismentele…

- Autoritatile sunt ingrijorate ca Huawei ar putea obtine date sensibile despre exercitiile militare si despre starea de pregatire a bazelor si a personalului prin intermediul echipamentelor, a spus una dintre persoane, solicitand anonimatul, deoarece ancheta este confidentiala si implica securitatea…

- Serena Williams si Novak Djokovici se afla pe lista de inscrieri la US Open publicata miercuri. In cazul jucatorului sarb, refuzul acestuia de a se vaccina il va impiedica sa intre in Statele Unite. Williams, care a castigat primul dintre cele sase titluri ale US Open in 1999, ramane la un succes de…

- Ministerul chinez de Externe a declarat marți ca o vizita a in Taiwan a președintei Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, ar submina serios suveranitatea și integritatea teritoriala a Chinei, iar Statele Unite vor suporta consecințele.

- Statele Unite au confirmat marti ca un al doilea cetatean american a fost ucis in lupta in Ucraina si au reiterat apelul ca americanii sa nu mearga sa ia parte la conflict, dupa ce alti doi au fost capturati de Rusia, transmite CNN. „Putem confirma moartea cetațeanului american Stephen Zabielski in…