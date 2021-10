50 de concentratoare de oxigen au ajuns in acesata dimineața din Polonia. Acestea au fost oferite de statul polonez la cererea autoritaților romane prin Mecanismul European de Protecție Civila. Toate vor ajunge la Spitalul Lețcani din Iași care inca de aseara a internat primii 20 de pacienți cu Covid-19, aflați in stare medie. Tot aseara […] The post Statele UE sar in ajutorul Romaniei. Polonia a trimis 50 de concentratoare de oxigen appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .