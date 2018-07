Starurile calendarului Pirelli 2019

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada vacanței de vara, Filiala ”Ion Creanga” a Bibliotecii Județene ”Gh. Asachi” va invita sa vizionați cateva din cele mai indragite filme dedicate voua! Peter Pan, Sunetul muzicii, Mica Sirena, Ratatouille, Mary Poppins, Frumoasa și Bestia, Cartea Junglei, Alice in Țara Minunilor, Alice in…

- Angelina Jolie va juca un rol important in filmul 'Come Away', care va impleti aventurile celor doua basme 'Peter Pan' si 'Alice in Tara Minunilor', potrivit site-ului Deadline, citat joi de EFE.

- Angelina Jolie va juca un rol important in filmul 'Come Away', care va impleti aventurile celor doua basme 'Peter Pan' si 'Alice in Tara Minunilor', potrivit site-ului Deadline, citat joi de EFE. In acest film de aventuri fantastice Peter si Alice sunt frati iar actiunea se desfasoara…

- Aflata de cateva luni in Costa Rica, Elena Udrea va mai astepta cateva zile decizia definitiva a judecatorilor Inaltei Curti in dosarul cunoscut opiniei publice drept “Gala Bute”. Desi era asteptat ca miercuri completul de cinci judecatori de la Curtea Suprema sa pronunte decizia definitiva in dosarul…

- Jucatorul craiovean de tenis de camp Alexandru Mihai Coman, legitimat la CSM Craiova, a realizat la sfarșitul saptamanii trecute o noua performanța. Elevul lui Alexandru Banciu a cucerit al șaselea sau titlu de campion național, la categoria de varsta U14, ...

- Peste 200 de persoane, plasate in arest la domiciliu sau sub control judiciar, o informatie care, in contextul scandalurilor politice urmate musai de spectacolul catuselor, s-ar putea lega de folosirea excesiva a arestului preventiv in Romania fata de alte masuri alternative. In perioada 11 – 17 mai …