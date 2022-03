Start-up-ul Frisbo se extinde în patru noi țări din Europa Platforma de e-fulfillment creata de start-up-ul romanesc Frisbo iși anunța extinderea in patru state europene noi, mai exact in Marea Britanie, Spania, Italia și Austria. Platforma faciliteaza vanzarea magazinelor online in respectivele piețe, adica preia depozitarea, ambalarea și livrarea comenzilor online. Pentru anul in curs, Frisbo vizeaza extinderea operațiunilor in Benelux, Estonia, Lituania și Finlanda și estimeaza o dublare a cifrei de afaceri. In prezent, cele 25 de depozite operate de Frisbo se afla in țari precum: Marea Britanie, Austria, Spania, Italia, Germania, Cehia, Polonia, Slovacia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

