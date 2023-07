Stiri pe aceeasi tema

- Dupa CSU Craiova - Farul 1-1, FCSB are șansa se apropie la un punct de trupa lui Gica Hagi, daca va trece de CFR Cluj. Inaintea partide de pe Arena Naționala, Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, și-a imaginat un scenariu in care Farul, FCSB și CFR Cluj ar avea șanse la titlu in ultima etapa.…

- La mai puțin de o zi din momentul in care stabilise cotele pentru caștigarea campionatului, pentru fiecare echipa din play-off-ul Ligii 1, una dintre casele de pariuri din Romania a modificat toate aceste cotații. Le-a diminuat pentru Farul și FCSB și a urcat-o enorm de mult pe cea a CFR-ului, ceea…

- Dupa ce Gigi Becali a spus ca vrea arbitri straini la ultimele partide din play-off-ul Ligii 1, FCSB a trecut la fapte. Din informațiile obținute de Gazeta Sporturilor, FCSB a facut cerere pentru a primi arbitri straini la trei din ultimele patru partide din play-off: cu CFR Cluj (etapa 8, 14 mai),…

- Gica Hagi a prefațat derby-ul Farul - CFR Cluj, programat sambata, de la ora 20:30, in runda cu numarul 5 din play-off-ul Ligii 1. Gica Hagi nu iși poate folosi golgeterul in derby-ul cu CFR Cluj. Denis Alibec, marcator a 11 goluri și pasator decisiv in 7 randuri, s-a accidentat runda trecuta, in eșecul…

- CFR Cluj a invins-o pe Sepsi Sf. Gheorghe, scor 2-1, in runda cu numarul 4 din play-off-ul Ligii 1. Dan Petrescu susține ca atacantul Daniel Birligea (22 de ani) și mijlocașul Ciprian Deac (37 de ani) au suferit accidentari. Urmatorul meci al campioanei CFR Cluj este peste 7 zile, sambata, 22 aprilie,…