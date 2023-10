Stiri pe aceeasi tema

- SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timișoara joaca maine (miercuri, 11 octombrie), in etapa a treia a Ligii Naționale de baschet. Alb-violeții vor fi gazde pentru nou-promovata CSM Corona Brașov, de la ora 19.00, la sala Constantin Jude. Jucatorii violeti au doua succese in campionat, in vreme ce brașovenii…

- SCM USV Timisoara se deplaseaza la București pentru partida din etapa a VII-a a fazei secunde din Liga Naționala. Leii vor intalni Dinamo, sambata, 30 septembrie, de la ora 12.15. Intalnirea vine la 42 de zile distanța de cea din tur, disputata la 19 august, la stadionul Gheorghe Rașcanu. Atunci, bucureștenii…

- SCM Politehnica Timișoara primește vizita campioanei, Dinamo București, in etapa a VI-a din Liga Naționala de handbal. Va fi a doua partida consecutiva pe teren propriu. Meciul va avea loc sambata, 30 septembrie, de la ora 13.00, la sala Constantin Jude. Oponentul de sambata are o forța ofensiva impresionanta:…

- Scrimera americana Zander Rhoades a castigat Memorialul „Tudor Petrus” la floreta, turneu satelit din Cupa Mondiala, desfasurat duminica in Sala „Constantin Jude” din Timisoara. Rhoades a invins-o in finala pe floretista italiana Carlotta Ferrari, cu scorul de 15-11, podiumul fiind completat de romanca…

- Timișoara ar putea sa aiba un complex – parc sportiv, o premiera pentru oraș. Acesta ar urma sa fie amplasat la intersecția dintre Calea Bogdaneștilor cu strada Ion Rațiu. Deocamdata vorbim despre lansarea procedurilor pentru realizarea unui studiu de fezabilitate. Proiectul prevede un teren multifuncțional…

- SCM Timisoara, care se pare ca si-a modificat usor numele (la baschet) dat de unul dintre sponsorii majori, si-a aflat adversarii din competitia euroregionala Alpe Adria Cup. „Leii” vor infrunta in grupa B: BC GGMT Vienna (Austria), BC GEOSAN Kolin, BK REDSTONE Olomoucko (ambele Cehia), KK Dubrava (Croatia)…

- SCM OHMA Mozzart Bet a fost invitata sa participe in ediția 2023/2024 a Alpe Adria Cup. Sezonul trecut, gruparea alb-violeta a devenit prima formație din Romania care a jucat in aceasta competiție euro-regionala. Totodata, Timișoara și-a facut in 2022 revenirea in cupele europene, la exact un deceniu…

- In acest moment, Ministerul Dezvoltarii are in Timiș in derulare un numar de 38 de obiective, a declarat, joi seara, la Timișoara, ministrul Dezvoltarii, Adrian Veștea. Sunt 550 de milioane de lei alocați acestora, aceasta fara viitorul stadion care va inlocui ”Dan Paltinișanu”, acesta singur valorand…