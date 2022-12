Starea lui Pele s-a agravat. Mesajul medicilor brazilieni Medicii brazilieni le dau fanilor fotbalului de pe intreaga planeta o veste extrem de proasta. Legendarul Pepe se simte din ce in ce mai rau. Cancerul de care sufera Pele avanseaza și se confrunta cu disfuncții renale și cardiace, arata raportul medical. Totodata, legendarul fotbalist este tratat pentru o infecție respiratorie. Ajuns la 82 de ani, Pepe se lupta cu cancerul de colon de doi ani și in noiembrie a fost din nou internat. Va petrece Craciunul in spital, a scris fiica lui pe Instagram. S-a operat la colon in 2021 Cel mai mare fotbalist din istorie, in opinia multora, Pele s-a operat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

