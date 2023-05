Soția opozantului Kremlinului, Vladimir Kara-Murza, s-a decalarat profund ingrijorata pentru starea de sanatate a acestuia, intr-un interviu acordat miercuri pentru AFP. „Intr-adevar, sanatatea lui este in declin”, a declarat Evghenia Kara-Murza, citata de France 24.Vladimir Kara-Murza, in varsta de 41 de ani, a fost condamnat in luna aprilie la 25 de ani de inchisoare pentru tradare și alte acuzații dupa ce a criticat razboiul declanșat de Rusia in Ucraina. El a facut apel impotriva sentinței - cea mai lunga data unei figuri din opoziția rusa in ultimii ani - dar soția sa a declarat ca se aștepta…