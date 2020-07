Stiri pe aceeasi tema

- Romania va intra, incepand cu 16 iulie, in alte 30 de zile de stare de alerta. Executivul va adopta, miercuri, mai intai in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta si mai apoi in sedinta de Guvern, Hotararea privind prelungirea starii de alerta, pe tot teritoriul Romaniei, pentru inca 30 de zile,…

- Guvernul se reunește miercuri in ședința extraordinara pentru a discuta prelungirea starii de alerta, precum și adoptarea raportului privind perioada straii de urgența, au declarat surse guvernamentale pentru Digi24.ro. Inainte de ședința executivului va avea loc și o ședința a Comitetului pentru Situații…

- Saptamana cu decizii importante, la Palatul Victoria. Executivul condus de Ludovic Orban trebuie sa stabileasca daca va prelungi starea de alerta.Pe 16 iulie expira starea de alerta, iar, ib cazul unei noi decizii, ar fi a doua prelungire, cu 30 de zile, a acestei situatii exceptionale. Saptamana trecuta,…

- Guvernul a aprobat in ședința de marți prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. Incepand de astazi, Romania intra in a doua stare de alerta. S-au adoptat noi masuri, care devin aplicabile dupa publicarea in Monitorul Oficial. Hotararea a fost adoptata in unanimitate in Comitetul National pentru Situatii…

- Guvernul Orban a aprobat in sedinta de marti prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. Potrivit documentului, se mentin unele restrictii, dar apar si masuri de relaxare, marea noutate fiind redeschiderea bisericilor. Hotararea a fost adoptata si in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, a…

- Prelungirea cu inca 30 de zile a starii de alerta a fost aprobata de Guvernul Romaniei, intr-o ședința care a avut loc marți, 16 iunie. Hotararea a fost adoptata in Comitetul Național pentru Situații de Urgența, a transmis premierul Ludovic Orban. S-a decis, printre altele, redeschiderea bisericilor…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de marti prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. Hotararea a fost adoptata „in unanimitate” in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, a anunțat premierul Ludovic Orban. Guvernul a decis sa redeschida bisericile pentru slujbe in interior cu o serie de…

- Premierul Ludovic Orban a avut ptima reacție dupa ce Guvernul a trimis Parlamentului un proiect de lege cu masurile dorite. Șeful de la Palatul Victoria a recunosct ca Executivul este pregatit pentru scenariul in care vor exista una-doua zile fara reglementari intre starea de urgenta si starea de alerta.…