Starea de alertă expiră după 15 iunie. Ce condiții pune PSD pentru prelungire Este cu totul diferit de ceea ce iși dorește Guvernul. Președintele și premierul au facut apel la majoritatea parlamentara, sa incuviințeze menținerea restricțiilor inca 30 de zile. Cinci condiții au pus cei de la PSD ca se voteze starea de alerta: sa se deschida spitalele pentru bolnavii cronici, bisericile și restaurantele din hoteluri, și sa nu se mai faca achiziții fara licitație. Chiar daca toate aceste puncte ar fi indeplinite, liderii social-democrați ar fi de acord cu menținerea restricțiilor doar 15 zile. Lucian Romașcanu, purtator de cuvant PSD: “Sustinem o stare intermediara, pe o perioada… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

