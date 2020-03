Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, sambata seara, ca Romania va intra in stare de urgența incepand de luni, pentru a permite o lupta mai eficienta cu epidemia de coronavirus . Anunțul a fost facut la Palatul Cotroceni dupa depunerea juramantului... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- În România, pâna la aceasta ora, au fost înregistrate 109 cazuri de infecții coronavirus. SUA, Italia, Bulgaria și Spania sunt printre statele care au decretat și ele stare de urgența din cauza pandemiei. În 1999 a fost ultima data când România a fost…

- Președintele țarii, Klaus Iohannis a anunțat ca, de luni, Romania este in stare de urgența. Anunțul a fost facut, in urma cu puțin timp, de președintele Klaus Iohannis. Conform acestuia, decretarea starii de urgența va permite o lupta mai eficienta cu epidemia de coronavirus. ”Noul guvern, impreuna…

- Prezent in conferința de presa, Klaus Iohannis a declarat faptul ca, incepand de luni, Romania se va afla in „stare de urgența„. Acest lucru inseamna faptul ca Guvernul va avea puteri sporite in combaterea noului virus gripal. „In acest fel, Guvernul va avea posibilitatea sa aloce mai mulți bani domeniului…

- La numai doua ore de mers cu avionul fața de Romania, Italia arata lumii intregi ca este o țara in colaps din cauza pandemiei de coronavirus. Chiar și in aceste momente care cer maxima responsabilitate, clasa politica de la București joaca o parodie sinistra a intereselor personale politice. Israel,…

- Opt noi cazuri de coronavirus au fost diagnosticate marti in Bucuresti, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Vicepremierul Bucureștiului anunța ca daca situația va continua in acest ritm și in zilele urmatoare, capitala nu va mai face fața. El cere activarea starii de urgența.Sa se activeze…

- PSD considera ca anuntul Institutului National de Statistica privind cresterea economica de 4,1% din 2019 confirma rezultatele economice bune inregistrate de Romania in timpul guvernarii social-democrate, iar criza politica creata de "obsesia pentru anticipate" a PNL si a presedintelui Klaus Iohannis…

