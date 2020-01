Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Petardele si artificiile din noaptea de Anul Nou au ranit 82 de persoane si au produs 28 de incendii, potrivit Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. In doar doua zile s-au inregistrat aproape 3 mii de situatii de urgenta. Echipajele SMURD au actionat in 9 cazuri pentru descarcerarea…

- Deocamdata, in zona de vest a tarii nu se inregistreaza drumuri inchise sau cu circulatie ingreunata. Portiuni de carosabil cu zapada sunt doar in judetul Hunedoara. Carosabil cu zapada gasim pe DN66A km 35+000-km 47+000, Campu lui Neag (HD), unde este drum umed cu porțiuni de zapada amestecata cu material…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii va prezenta in aceasta seara un nou raport privind epidemia de rujeola. Aceasta boala a revenit in forta in ultimii ani pe fondul reticentei la vaccinare. O situatie dramatica este in Samoa.

- Statul New South Wales, din estul Australiei, care s-a confruntat cu zeci de incendii de vegetatie devastatoare de saptamana trecuta, a declarat stare de urgenta timp de o saptamana incepand de luni, relateaza DPA. Sefa executivului local Gladys Berejiklian a anuntat luni ca declara stare…

- Stare de urgența in mai multe regiuni din estul Australiei din cauza incendiilor de vegetație. Autoritațile spun ca 17 focare sunt extrem de periculoase și se raspandesc rapid din cauza vantului puternic.

- Autoritatile din capitala Indiei, New Delhi, au declarat luni stare de urgența din cauza poluarii deosebit de grave, informeaza Agerpres. Guvernul local a inchis școlile și a interzis accesul pe strazi a vehiculelor cu numere de inmatriculare care se termina cu numere impare. Nivelul microparticulelor…

- Pompierii din California, sustinuti de scaderea intensitatii vantului, au pornit vineri ofensiva impotriva a doua incendii de proportii, izbucnite in zone diferite ale statului american, unul conducand la evacuarea a 50.000 de locuitori din suburbiile orasului Los Angeles, iar celalalt mistuind comitatul…