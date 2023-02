Inundații catastrofale in Brazilia! O furtuna puternica insotita de precipitatii record a ucis cel putin 36 de persoane in mai multe localitati de coasta din statul Sao Paulo, in urma inundatiilor si alunecarilor de teren de la sfarsitul saptamanii. Cladirile rezidențiale au fost grav avariate, iar infrastructura rutiera distrusa. Zeci de oameni continua sa se […] The post Stare de urgența in Brazilia! Cel puțin 36 de oameni au murit in Sao Paulo, in weekendul carnavalului - FOTO/VIDEO first appeared on Ziarul National .