- Grupul operativ care coordoneaza reacția autoritaților maghiare la epidemia de SARS-CoV-2, coronavirusul care provoaca boala COVID-19, a propus guvernului din țara vecina decretarea starii de urgența. Executivul a aprobat acest lucru, ceea ce inseamna ca in Ungaria se aplica masuri asemanatoare celor…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a declarat, duminica dupa-amiaza, la finalul sedintei Comitetului pentru Situatii de Urgenta, ca Societatea de Transport Bucuresti va suplimenta numarul mijloacelor de transport pentru a evita aglomeratia din autobuze si tramvaie, anunța news.ro.”Primarul…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat stare de urgenta de 30 de zile, joi, dupa ce au fost raportate cazuri de coronavirus in orasul Betleem din Cisiordania, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

- Guvernatorul Californiei Gavin Newsom a declarat miercuri stare de urgenta ca urmare a situatiei provocate de epidemia de coronavirus in acest stat, unde sunt deja confirmate 53 de cazuri de contaminare, relateaza Reuters, citat de agerpres.ro.

- Mai mult decat atat, cetațenii americani care au calatorit in provincia chineza Hubei in ultimele 14 zile vor intra in mod obligatoriu in carantina la intoarcerea in SUA, a anunțat Alex Azar, secretarul american al Sanatații, citat de Reuters De asemenea, zborurile din China catre șapte aeroporturi…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va reanaliza joi, intr-o sedinta cu usile inchise, daca trebuie sa declare stare de urgenta la nivel global din cauza coronavirusului din China, unde numarul deceselor a urcat la 170, in timp ce guvernele straine isi evacueaza cetatenii din provincia Hubei, care…

- Directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat marți la Beijing ca este increzator in capacitatea Chinei de a controla și combate raspandirea coronavirusului, potrivit agenției chineze de știri Xinhua, citata de Reuters, potrivit Mediafax.Aflat…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anuntat ca va decide joi daca va declara stare de urgența globala în urma izbucnirii unui nou virus asemanator gripei care se raspândește în China, unde pâna acum au murit 17 persoane, precum și în afara tarii, potrivit Reuters,…