Stare de calamitate în agricultură la Iași. Se înființează comisii de constatare a pagubelor Prefectul județului Iași a emis, in data de 27 iunie, un ordin pentru constatarea starii de calamitate in județ, in condițiile in care seceta a produs pagube importante culturilor agricole. Procesul verbal de constatare a secetei este singurul document justificativ in relația cu ANAF. Ordinul prevede inființarea comisiei de specialitate de constatare și evaluare a pagubelor cauzate de seceta pedologica la culturile agricole. Comisia va incluie un reprezentant al APIA – centrul Iași, DAJ Iași, precum și un reprezentant al administrației locale. Secretariatul comisiei este reprezentat de catre pesoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 24 mii hectare de culturi agricole semanate in toamna anului trecut sunt calamitate din cauza secetei la nivelul județului Vrancea. Ultimele rapoarte pentru 8000 hectare de culturi agricole au fost tranmise ieri de Direcția Agricola. In aceasta perioada, echipele de la Direcția Agricola și APIA…

- Aproximativ 16.000 de hectare de culturi agricole din 22 din localitati din Vrancea au fost afectate de seceta in acest an, iar Directia Judeteana pentru Agricultura (DJA) Vrancea a inceput deja evaluarile pentru a estima pagubele, potrivit reprezentantilor institutiei. ‘Daca media anuala de apa in…

- Seceta atinge cote alarmante, in special in Est și in Vest, iar situația s-ar putea inrautați in perioada imediat urmatoare. Meteorologii spun ca deja trecem prin a cincea cea mai secetoasa perioada din istoria masuratorilor. In estul țarii s-ar putea consemna, in curand, recordul negativ…

- Persoanele care vor incendia intenționat terenurile agricole, pașunile și padurile vor fi sancționate mai dur. Comisia securitate naționala, aparare și ordine publica a avizat, in ședința de astazi, un proiect de modificare a legislației. {{620373}}Potrivit președintelui Comisiei, Lilian Carp, care…

- Ministerul Agriculturii din Romania poate sa imparta sumele ramase necheltuite din Programul Național de Dezvoltare Rurala, PNDR, in perioada 2021-2022, fermierilor, crescatorilor de animale. Ajutorul pe care-l poate acorda este de 15.000 euro/fermier. „Mai este o decizie care s-a adoptat și aici ministrul…

- O boacana comisa de fosta conducere a Consiliului Judetean va fi platita de actuala. Institutia a fost condamnata definitiv la plata unei amenzi de 50.000 de lei, aplicata de Garda de Mediu dupa taierea unor copaci din zona Rediu. Incidentul s-a petrecut in primavara anului 2020, fiind ocazionat de…

- Prefectul de Vrancea, Nicușor Halici, a atras atenția asupra crizei din agricultura cauzata de seceta extrema din ultimele luni. In cadrul unui interviu live la DC News, prefectul Halici a aratat ca seceta cumplita are efecte dezastruoase in agricultura, cu regiuni din județ unde nu este apa in sol…

- Ucrainenii care s-au refugiat la noi in țara au nevoie nu doar de adapost și hrana, ci și de servicii medicale. Oamenii afla cum pot ajunge la un medic și cu ajutorul Inspectoratului pentru Situații de Urgența. La Botoșani și Iași de exemplu, sunt operatori care ii pot indruma in limba lor. Iar aplicația…