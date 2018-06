Stiri pe aceeasi tema

- Un proiectil exploziv de calibru 180 mm a fost descoperit in curtea scolii din Miresu Mare. Descoperirea a fost facuta de muncitorii care munceau la saparea unui sant. Bomba, cel mai probabil din al Doilea Razboi Mondial, este fara focos, in stare avansata de rugina si coroziune, a fost descoperita…

- Desi americanii doar importa modelul Dacia Logan, cu model electric, ei par mai interesati de masina noastra decat o arata. Astfel, modelul electric american Coda EV a imprumutat formele Daciei Logan. Coda EV este bazat pe sedanul chinezesc Hafei Saibao, care a copiat Loganul si Chevrolet Aveo. O privire…

- BUCURESTI, 16 iun — Sputnik, Doina Crainic. Urmatoarele produse, prezentate de treehugger.com, pot avea o reputatie proasta în ochii unora, însa merita o reconsiderare din mai multe motive. 1. Cartofii albi Considerata mult timp o hrana bogata în amidon, cu o valoare…

- Refuzați de Constantin Budescu, șefii celor de la CFR Cluj s-au reorientat și au in plan sa-l transfere pe Alexandru Baluța, cel mai bun jucator al Universitații Craiova. Președintele ardelenilor, Iuliu Mureșan, e convins ca Baluța se pliaza perfect pe stilul lui Dan Petrescu. CFR ar fi dat 3 milioane…

- Modul fraudulos in care fostul procuror DNA Mircea Negulescu a obținut o suprafața de teren in Prahova, dar și aviz de construcție, cunoaște date noi. Insa cazul fostului procuror nu este singular in Prahova. Incisivdeprahova.ro susține, cu acte, ca mai multe persoane din…

- Resturile menajere aruncate de cetațeni la margine de drum par a reprezenta o problema greu de rezolvat in județul nostru. Mulți fac așa nu pentru ca nu au unde sa duca gunoiul, ci pentru ca nu-i costa nimic… Avand in vedere ca, in ultima perioada, se constata amplificarea fenomenului abandonarii gunoiului…

- Alerta cu bomba la Judecatoria Centru. La fata locului au intervenit mai multi politisti.Oficiul Central al judecatoriei Chisinau a fost evacuat dupa ce un necunoscut a sunat la 112 si a anuntat ca edificiul este minat. Genistii fac verificari. Cu detalii revenim mai tarziu.