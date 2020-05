Stare de alertă! Schimbări în metodologia pentru Evaluarea Națională. Când încep înscrierile Elevii izolați și cei confirmați cu COVID-19 vor susține Evaluarea Naționala dupa o procedura speciala. Este una din modifcarile aduse metodologiei de organizare și desfașurare a Evaluarii Naționale, anunța ministrul Educației. „Elevii aflați in izolare/confirmați pozitiv cu noul coronavirus vor susține probele conform unei proceduri speciale, elaborate de Ministerul Educației și Cercetarii. Pentru elevii care solicita și primesc, in cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluarii Naționale in vederea susținerii probelor cu subiectul de rezerva, se organizeaza proba… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

