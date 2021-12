Te-ai intrebat vreodata de ce șorțurile barista Starbucks sunt verzi in loc de roz fierbinte sau poate un maro atragator, cum ar fi bautura pentru care sunt atat de cunoscuți? Cand ne gandim la companii de cafea iconice, Starbucks este, probabil, primul care iți vine in minte. Mega lanțul Starbucks Coffe Company s-a inființat in Seattle in anul 1971. Inițial a aparut sub denumirea „Starbucks Coffee, Tea and Spice” și a fost inființat de Jerry Baldwin, Zev Siegel și Gordon Bowker. Un deceniu mai tarziu, Starbucks și-a deschis cel de-al patrulea magazin in Seattle. In septembrie 1982, Howard Schultz…