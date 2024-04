Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Orșova, Marius Stoica, isi pierde functia, dupa ce a fost condamnat definitiv la un an și 9 luni de inchisoare cu suspendare. El a fost condamnat pentru delapidare. Edilului i s-a interzis sa mai ocupe o funcție publica timp de doi ani si va fi revocat din funcție. El nu va putea candida…

- La sfarșitul saptamanii trecute, Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova a gazduit cea de-a XVII-a ediție a concursului cu participare internaționala „CRAIOVA PIANO” , dedicat copiilor și tinerilor cu varste intre 9 și 30 de ani. Ediția din acest an a fost una dintre cele de anvergura, bucurandu-se…

- Elevii de la Liceul de Arta „Ion Vidu” din Timișoara vor susține un concert caritabil. Banii adunați vor fi direcționați catre Asociația „Inima iți vorbește”, care are grija de copii din medii defavorizate și care sunt supuși excluziunii sociale. Concertul are loc in 14 aprilie, in sala festiva a liceului…

- Mirel a plecat din apartmentul din Timișoara, imediat dupa ce a ucis-o pe Andreea. A incercat sa iși ascunda urmele, insa nu a reușit. De atunci, nu a mai raspuns la telefon și a fost de negasit. La cateva ore distanța, Mirel a fost vazut intr-un loc cu totul neașteptat.

- 21 de lucratori al Poliției de Frontiera și un inspector de la Direcția Generala Antifrauda Fiscala (DGAF), acuzați de luare de mita și trafic de influența in cadrul Vamii Nadlac, au fost trimiși in judecata de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Procurorii din cadrul DNA Timișoara au…

- Alaturi de cele trei partide deja asumate pentru susținerea lui Dominic Fritz pentru obținerea unui nou mandat de primar, USR, PMP și Forța Dreptei, pe lista extinsa, devenita Alianța pentru Timișoara, apar, de joi, și Partidul Liberal – partea ”oficiala” a aripii Raul Ambruș, desprinsa din PNL Timiș,…

- PwC Romania iși consolideaza echipa de tehnologie SAP prin numirea in poziția de director a lui Voicu Stoiciu, un expert in organizații de inginerie digitala. Absolvent al Universitații Politehnica din Timișoara, cu peste doua decenii de experiența semnificativa, Voicu Stoiciu aduce in cadrul echipei…

- Centrul de StudiiTehnice și Rutiere (CESTRIN) a creat o aplicație web-GIS care permite vizualizarea datelor de trafic la nivel de drum referitoare la media zilnica anuala, determinata in urma prelucrarii recensamantului general de circulație rutiera din 2022. CESTRIN a creat aceasta harta pentru a servi…