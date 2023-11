Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu face ce face și tot nu se abține la achiziții. Prezentatorul TV și-a cumparat o noua mașina, chiar daca in urma cu cateva luni a mai facut o astfel de investiție. Anda Calin a fost cea care a fost surprinsa de acest lucru și nu a fost prea incantata, din cate se poate observa din imagini.…

- Liviu Varciu și Anda Calin au publicat o imagine indrazneața in mediul online, dar care a fost primita cu multe aprecieri și comentarii pe masura din partea urmaritorilor. Iata cum s-au afișat in public!

- Liviu Varciu și Anda Calin formeaza un cuplu de 7 ani și se iubesc necondiționat. In cadrul unui interviu, actorul a marturisit care este secretul ca relația celor doi sa funcționeze și dupa op perioada lunga de timp.

- Liviu Varciu a trecut, de curand, printr-o situație neplacuta in București. Prezentatorul TV spune ca s-a saturat sa petreaca zilnic minute intregi blocat in trafic, moment in care a rabufnit pe rețelele de socializare.

- Romanii au inteles mesajul care vine de la UE si au fost de acord, multi dintre ei, sa treaca pe modulul „verde”. Adica sa-si cumpere masini electrice, fabricate ca sa salveze planeta, printre alte motive. Pe drumurile Romaniei, doua din 10 vehicule sunt electrice sau hibride, iar dieselul este pe moarte.…

- Liviu Varciu și Anda Calin au implinit 7 ani de relație! Cei doi sunt mai fericiți și impliniți ca niciodata alaturi de copiii lor, insa momentele dificile nu i-au ocolit nici pe ei. Prezentatorul TV a vorbit despre gelozia din relația lor, dar și cum reacționeaza el cand Anda Calin este curtata de…

- Liviu Varciu și Anda Calin au aniversat șapte ani de relație. Pentru a marca momentul special, prezentatorul de televiziune a publicat un clip emoționant pe contul personal de socializare! Liviu Varciu a facut și o declarație de dragoste, in stilul caracteristic.

- In mijlocul lacului se putea vedea inca de la primele ore ale zilei de joi un obiect de culoare galben care parca plutea, iar la scurt timp martorii și-au dat seama ca este vorba de un autoturism, scrie Ziua de Constanța . Misterul s-a lamurit cand a aparut și proprietarul, care și-a dat seama ca a…