Stiri pe aceeasi tema

- Amalia Nastase a renunțat la diete! In exclusvitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, vedeta a marturisit de ce a ales sa nu mai țina diete. Iata ce declarații a facut fosta soție a lui Ilie Nastase!

- Adela Popescu spune ca și-a dorit o perioada in care sa se dedice mai mult vieții de familie și copiilor, așa ca, a decis sa faca o schimbare, de aici și faptul ca a pus cariera din televiziune pe locul doi.

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca cele mai grele momente din viața lui au fost cand și-a pierdut parinții. Ciolacu a spus ca a avut o relație foarte stransa cu mama sa, in timp ce pe tatal sau l-a cunoscut cu adevarat dupa varsta de 30 de ani, atunci cand au inceput sa comunice mai mult.”Exista…

- Robert Stoica iși aduce și in prezent aminte de un episod neplacut, dupa ce s-a trezit cu hoții in casa in toiul nopții. Soțul Mariei Constantin spune ca au incercat sa fure din locuința, dar nu au reușit, asta pentru ca au fost prinși chiar de el și de un var.

- Marian Dragulescu s-a retras oficial in urma cu aproape un an, iar de atunci, sportivul lucreaza cu alți tineri pe care ii formeaza și care vor sa faca performanța. Implicata este și iubita lui, Simona, care il ajuta in academie.

- Mihaela Radulescu trece prin momente extrem de grele, dupa ce fiul ei, Ayan, a plecat in SUA. Tanarul a fost acceptat la doua facultați bine cotate din America și s-a mutat acolo, insa mama lui nu s-a obișnuit cu ideea.

- Catalin Moroșanu a facut mari sacrificii pentru a ajunge un campion mondial de succes. El a sacrificat timpul petrecut cu familia pentru a avea parte de numeroase antrenamente dure pentru corpul sau. Totuși, el nu regreta ceea ce a facut, reușind sa ajunga in topul celor mai buni luptatori din lume.

- Cosmina Pasarin traiește o frumoasa poveste de dragoste și este mai fericita ca niciodata alaturi de iubitul ei. Ce a spus vedeta despre casatorie, in exclusivitate pentru Antena Stars. Se gandește sau nu bruneta la marele pas?