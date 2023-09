Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Randi a oferit un interviu special despre viața lui de acum. Artistul a vorbit despre motivul pentru care nu are timp pentru el. Iata cat de ocupat este cantarețul, dar și ce marturisiri a facut!

- Mark Stam radiaza de fericire de cand este intr-o relație. Cum a cunoscut-o artistul pe tanara care i-a cucerit inima. Cantrețul, mai indragostit ca niciodata, a facut declarații emoționante, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Claudiu Bleonț a trecut prin momente grele, insa iata dovada ca pe un actor nimic nu-l oprește atunci cand vine vorba de filmari. Ce incident a avut. Imagini incredibile cu fața tumefiata. Ce a marturisit despre cele intamplate, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.

- Intr-o lume in care viețile vedetelor sunt in centrul atenției, Francisca și Tj Miles au ales sa dezvaluie latura lor autentica, dezvaluind detalii neștiute despre viața lor de cuplu. Cu o transparența surprinzatoare, cei doi artiști deschid ușa catre modul in care iși impart treburile casnice, aratand…

- Tragedia care a avut loc sambata, in Crevedia, acolo unde exploziile de la o stație GPL care funcționa ilegal a ucis doi oameni și a ranit grav alți 58, a șocat intreaga țara. Alex Bodi a avut o reacție dura in urma deflagrațiilor din județul Dambovița. Afaceristul a facut declarații in cadrul emisiunii…

- Deși avea planuri de nunta cu partenerul ei cu care impartașește 12 ani de relație, Emilia Ghinescu nu-și mai dorește sa se casatoreasca. Artista a dezvaluit in exclusivitate pentru Antena Stars ca iubitul ei se teme de acte și considera ca o relație poate dura și fara o casnicie.