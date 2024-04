Stiri pe aceeasi tema

- Kalin Brothers au ajuns dintr-o intamplare in Romania, iar astazi au fost prezenți in platoul Star Matinal. Cei doi au vorbit despre inceputurile carierei lor in dans, dar s-au și „intrecut” cu Dima Trofim la breakdance.

- Romanii vor mai mulți bani pentru Armata. Mai mult de trei sferturi dintre romani considera ca razboiul din Ucraina este periculos pentru Romania, iar in acest context peste jumatate sunt de acord ca Romania sa aloce mai multi bani pentru Armata, arata datele unui sondaj realizat de INSCOP . Mai exact,…

- Jucatoarea Sara Maria Popa (18 ani, 448 WTA) s-a antrenat in trecut cu Patrick Mouratoglou, cel care era antrenorul Simonei Halep cand aceasta a fost acuzata ca s-a dopat. Sportiva a vorbit despre cazul Simoei Halep, recent audiat la TAS, unde spera sa i se reduca pedeapsa inițiala de 4 ani. Și a spus…

- Sondaj de opinie INSCOP Research, la comanda agenției de știri News.ro Partea I: Direcția in care se indreapta Romania, percepția asupra modului in care va evolua in urmatoarea perioada economia și modul in care se raporteaza romanii la protestele transportatorilor și agricultorilor Conform sondajului…

- Mai mult de doua treimi dintre romani considera ca in Romania lucrurile se indreapta intr-o directie gresita, peste 40% cred ca economia va avea o evolutie negativa si peste jumatate spun ca in 2024 vor avea un nivel de trai mai prost decat in 2023, releva un sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.…

- Vești bune pentru elevi și preșcolari. Cardurile educaționale, in valoare de 500 de lei, tocmai au fost incarcate. „De azi (n. red vineri 26 ianuarie) incepe incarcarea cardurilor educaționale, care sunt in posesia beneficiarilor și voi monitoriza cu atenție ca saptamana viitoare sa inchidem incarcarea…

- A trecut mai bine de o saptamana de cand s-a aflat ca impotriva lui Florin Salam a fost depusa o plangere de catre o tanara, care il acuza ca ar fi batut-o. Manelistul spune ca, deși s-a creat o mare controversa in jurul intregii situații, el este liniștit, caci știe ca nu a greșit.

- In perioada 29.12.2023 – 02.01.2024 a.c., polițiștii timișeni au desfașurat acțiuni pe raza intregului județ, atat pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica, prevenirea faptelor antisociale, cat și pentru creșterea gradului de siguranța rutiera. Astfel, au fost legitimate in jur de…