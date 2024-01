Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu a avut parte de un trecut tumultuos, dar acum se bucura de viața pe care o are. Casnicia cu Sandra ii aduce multa implinire, fiind un soț și tata dedicat pentru micuțul Tiago, in varsta de 6 ani.

- Pentru Anca Serea și soțul ei, 2023 a adus o mulțime de provocari. Vedeta s-a confruntat și cu probleme de sanatate in urma cu cateva luni, atunci cand a ajuns pe mainile medicilor. Soția artistului spune ca și-a facut planuri pentru primele zile din acest an, cand vor pleca in vacanța.

- Mihai Leu și soția lui sunt impreuna de mai bine de 30 de ani și sunt dovada clara ca dragostea poate trece testul timpului. Fostul pugilist și partenera lui fac o echipa buna și la cumparaturi. Cum au fost surprinși cei doi de curand.

- Soția romanului ucis de teroriștii din Fașia Gaza nu iși poate reveni din șocul pierderii lui Tal Chaimi. Cei doi au impreuna trei copii, iar Ela este insarcinata pentru a patra oara. Femeia spune ca a tot sperat la o minune și ca partenerul ei va fi salvat.

- Ziua de ieri a fost cu totul speciala pentru Madalina Crețan. A avut loc lansarea piesei pe care Nosfe a inregistrat-o alaturi de Feli Donose, dar și premierea filmului „Visul”, unde artistul a avut rolul unui baiat rau.

- Familia Cameliei Potec s-a marit in urma cu doua luni, cand fiica ei a venit pe lume. Campioana a devenit mama pentru a doua oara, iar de atunci traiește cele mai frumoase momente alaturi de cei dragi. Iata cat de mult s-a schimbat viața ei și cum s-a adaptat fiica ei ce-a mare, Caelia, in aceste schimbari.

- Mihai Bobonete a povestit in cadrul podcastului prezentat de Dani Oțil despre o intamplare neplacuta care a avut loc in urma cu ceva timp in familia lui. Actorul a povestit o peripeție pe care a avut-o cu bona Ioana. Femeii i-a fost lasat in grija baiețelul, cand actorul și soția sa au plecat in Vama…

- Un fost concurent de la Chefi la cuțite a avut mari probleme in vama, dupa ce nu a fost lasat in țara. Au urmat multe ore in care nu a fost primit explicații despre ce s-a intamplat, iar inainte de a ajunge la destinație, a petrecut și multe ore in aeroport.