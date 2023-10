Stiri pe aceeasi tema

- Vis devenit realitate. Un colectiv de cadre didactice, alaturi de studenți ai Universitații Politehnica Timișoara și-au propus, in primavara acestui an, sa realizeze o bicicleta alimentata cu hidrogen, parte a unui proiect mai larg, ce urmarește formarea și conștientizarea publicului in domeniul energiei…

- Povestea unui tanar antreprenor din Alba, care a luat-o de zero și a riscat totul pentru pasiunea sa: Drumul de la angajat intr-o companie de asigurari, la o agenție SEO de succes, recunoscuta pe plan național Povestea unui tanar antreprenor din Alba, care a luat-o de zero și a riscat totul pentru pasiunea…

- Viața lui Razvan Kovacs s-a schimbat dupa ce a devenit tatic de fetița. Și-a luat concediu pentru a fi alaturi de micuța Luna, inca de la naștere și se bucura de fiecare momente impreuna. Fostul concurent de la Insula Iubirii o ajuta pe Ema Oprișan in orice situație, fiind foarte dedicat.

- Pentru perioada 18- 24 septembrie au aparut previziuni astrale, iar astrologii vin cu sfaturi pentru zodiile din zodiaul chinezesc. Astfel ca, poți afla cum iți merge in urmatoarea perioada, atat pe plan profesional cat și personal. Saptamana incepe sub semnul Iepurelui de Pamant și se incheie in semnul…

- TRAGEDIE de nedescris, la Cugir: O fetița de numai 6 ani s-a inecat. Salvatorii s-au luptat sa o aduca inapoi la viața, fara succes TRAGEDIE de nedescris, la Cugir: O fetița de numai 6 ani s-a inecat. Salvatorii s-au luptat sa o aduca inapoi la viața, fara succes O tragedie inimaginabila a lovit o familie…

- Nicoleta Nuca este o artista cunoscuta la noi in țara și se bucura de mult succes. Cu toate ca iubește viața pe care o are, programul incarcat poate deveni obositor și are nevoie de pauze. La Antena Stars, a povestit o intamplare comica din trecut, cand a ramas in drum, aflandu-se impreuna cu trupa,…

- In cele ce urmeaza, vom explora diferite titluri și idei de schimbare pe care trebuie sa le faceți acum pentru a fi fericita, in funcție de zodie. De la perspective inspirate de zodia voastra, pana la obiceiuri sanatoase care pot fi implementate pentru a crește starea de bine, acestea sunt doar cateva…

- Drumul spre victorie pentru Ucraina va fi ”lung si dificil”, a declarat Irina Veresciuk, vicepremierul ucrainean, facand aluzie la prelungirea razboiului, in conditiile in care sunt tot mai multe semnale ca actuala contraofensiva a Kievului nu va avea rezultatele scontate. In acelasi timp, oficialii…