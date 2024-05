Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Spatar traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de soțul sau, Vincențiu Mocanu. Artista este in culmea fericirii și duce o viața de lux, iar partenerul de viața are grija sa ii faca pe plac soției sale. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars, Cristina Spatar a vorbit…

- Monica Davidescu a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre secretul din spatele succesului pe care il are de atația ani. Soția lui Aurelian Temișan a vorbit și despre provocari și probleme, și a spus cum a reușit sa treaca peste ele.

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Otniela Sandu a vorbit despre viața ei. Vedeta este o femeie singura și iși traiește viața așa cum știe ea mai bine. Iata cum arata barbatul perfect in viziunea blondinei!

- Vica Blochina este de fiecare data o apariție. Și de aceasta lucrurile au stat la fel, dar nu singura, ci alaturi de cateva persoane apropiate. Blondina pare ca se bucura din plin de compania prietenilor, dar altcineva are un loc „special” in viața ei.

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Ana Baniciu a marturisit ca iși dorește sa nasca pe cale naturala. Artista este nerabdatoare sa-și țina bebelușul in brațe pentru prima data. Cantareața este pe ultima suta de metri cu sarcina, iar peste doar doua luni va naște. Iata ce declarații…

- De 8 martie, in ziua in care toate femeile din lume sunt sarbatorite, redacția Spynews.ro le-a pregatit o surpriza uriașa mamelor prezentatorilor de la Star Matinal! Iata cum arata și ce frumoase sunt femeile care le-au dat viața prezentatorilor care aduc cele mai noi știri, in fiecare dimineața, la…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Marius Vizante a marturisit ca iși rasfața soția ori de cate ori are ocazia. Actorul este foarte atent la partenera lui de viața și știe cum sa o mulțumeasca. Iata ce declarații a facut acesta pentru emisiune!

- Constantin Zamfirescu sau Gogoașa a trecut prin momente extrem de grele in timpul vieții sale. Actorul s-a confruntat cu un diagnostic crunt, dar și moartea fiicei sale, Anastasia, insa a reușit sa vada lucrurile frumoase din jurul sau. A povestit, in cadrul matinalului de la Antena Stars, despre secretele…