Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf au decis sa iși mai dea o șansa și s-au impacat, renuntand astfel la divorț. Soțul vedei a confirmat asta și a dezvaluit ca a avut o discuție cu vedeta in urma careia au luat o decizie importanta.„Da, m-am impacat cu diva, normal. Dar sunt impacat cu Oana de mai mult de…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Denisa Nechifor a vorbit despre o familie stabila. Vedeta este implicata intr-o relație și a vorbit deschis despre acest subiect din viața ei. Iata ce declarații a facut aceasta in emisiune!

- Ilie Nastase este foarte atent atunci cand vine vorba de placerile soției lui. Cum o rasfața fostul tenismen pe Ioana Nastase, femeia in brațele careia și-a gasit fericirea și liniștea. Ce a declarat partenera fostului sportiv, in exclusvitate pentru Antena Stars.

- Cristina Belciu și-a facut curaj și a vorbit despre un moment greu din viața ei. Vedeta a ajuns la terapeut dupa ce a facut un atac de panica. Ce a dezvaluit intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.

- Iana Novac are toate motivele sa se considere o femeie implinita! Indragita artista și soțul ei, Octavian, vor sarbatori anul acesta 20 de ani de la nunta. Vedeta a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, cum vor petrece.

- Cosmina Pasarin traiește o frumoasa poveste de dragoste și este mai fericita ca niciodata alaturi de iubitul ei. Ce a spus vedeta despre casatorie, in exclusivitate pentru Antena Stars. Se gandește sau nu bruneta la marele pas?

- Alex Dobrescu și-a exprimat dorința aprinsa de a-și reface relația cu Cristina Cioran, fosta sa partenera de viața, dezvaluind in acest sens amanunte importante. Ce spune vedeta despre impacare, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Andreea Ibacka a recunoscut ca nu este adepta schimbarilor de look. Vedeta din showbiz-ul de la noi a oferit, in urma cu puțin timp, un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, unde a vorbit despre motivul pentru care ezita sa faca schimbari dese.