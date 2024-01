Stiri pe aceeasi tema

- Alina Sorescu a comentat gestul lui Alexandru Ciucu de ziua fetiței lor, Carolina, cand a cumparat un buchet de flori și pentru artista. Deși parea o tentativa de impacare, intre cei doi soți, aflați de doi ani in proces de divorț, lucrurile nu merg tocmai bine. Artista a facut mai multe dezvaluiri.

- Alina Sorescu și Alexandru Ciucu și-au calcat pe orgoliu de dragul fetițelor și vor sarbatori impreuna ziua de naștere a fiicei lor Carolina. Designerul va veni astazi in casa cantareței pentru a participa la petrecerea micuței.De aproximativ doi ani, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu se judeca in instanța…

- Catalin Bordea a reacționat, dupa ce a fost surprins in compania Olgai Barcari și s-a zvonit ca ar fi mai mult intre cei doi decat o simpla prietenie. Totul vine la scurt timp dupa ce Spike și fosta lui soție, Livia, s-au afișat impreuna și au confirmat ca formeaza un cuplu.

- Connect-R și Misha au format unul dintre cele mai indragite cupluri din showbizul romanesc, insa și-au spus „adio” in urma cu 5 ani. Din iubirea lor a venit pe lume micuța Maya, iar parinții au ramas in relații bune. Vacanțele le petrec impreuna, in diferite destinații exotice sau din Europa și se bucura…

- Beniamin, iubitul Danei Roba, nu a ramas indiferent scandalului dintre make-up artist și fosta partenera. Barbatul a scos la iveala detalii neașteptate despre relația pe care a avut-o cu Iulia Istrate.

- Gina Matache este sarbatorita zilei, asta pentru ca implinește 61 de ani. Daca anul trecut a plecat in Iordania, anul aceasta, mama Deliei Matache iși va aniversa ziua de naștere alaturi de familie. Care este marea ei dorința.

- Primarul din Campulung, Elena Lasconi, sustine ca toate cele intamplate in ultimele zile in legatura cu fiica sa, Oana, au ”doborat-o” si ca este cel mai greu sa fie ”spectator la linsajul de care are ea parte”. Potrivit unor surse politice, Elena Lasconi a afirmat, intr-un mesaj transmis pe grupurile…

- Oana Roman spune ca Marius Elisei nu se implica deloc in creșterea fiicei lor și ca nu mai platește pensia alimentara, la mijloc fiind vorba de 500 de lei lunar. Fostul soț al vedetei da de ințeles ca, de fapt, altfel stau lucrurile și ca este prezent in viața Isabelei.