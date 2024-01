Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea Star Magazin difuzata pe Antena Stars, Carmen de la Salciua a vorbit despre adevaratul motiv pentru care nu a devenit mama. Ce raspuns a primit artista de la medici.

- Alina Pușcau, in varsta de 42 de ani, este unul dintre cele mai apreciate modele. Vedeta a facut furori la lumea mondena internațioanala, iar cel care a cerut-o de soție a fost nimeni altul decat Vin Diesel. Deși a avut o viața așa cum a vrut, actrița cu a fost scutita de probleme.Ei bine, Alina Pușcau…

- Avem imagini spectaculoase cu burtica de gravida a unei cunoscute artiste de l‐a noi. Este sau nu insarcinata Celia. Iata ce declarații a facut cantareața in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat exclusiv pentru Antena Stars!

- Iulia Albu s-a infuriat tare atunci cand și-a vazut prețioasele camași patate de vopsea, de un grup de școlari care pictau, in ediția de seara trecuta de la America Express. Momentul se pare ca nu a fost deloc lipsit de reacții. Iata ce declarații a facut Iulia Albu, in urma cu puțin timp, in cadrul…

- Este desparțirea momentului, in showbiz-ul romanesc! Nimeni nu a știut asta despre ei, dar au facut acest pas in mare secret, in urma cu un an. Fosta soție s-a mutat deja din țara. Ștefan Stan a facut primele declarații, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre ruptura…

- Oana Roman a izbucnit in cazul scandalului ”Branza Regelui”. Vedeta a devenit victima vloggerului care a facut aceasta farsa de proporții, iar reacția exploziva nu a intarziat sa apara! Deși a susținut ca s-a informat despre autenticitatea scrisorii și a produsului imediat dupa ce l-a primit, Oana Roman…

- Jean Gavril a fost separat de soție timp de patru ani. In exclusivitate pentru Star Magazin de la Antena Stars, fostul concurent de la America Express a vorbit despre acest subiect din viața lui. Iata de ce au stat desparțiți artistul și partenera lui de viața, Bianca!