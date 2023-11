Stiri pe aceeasi tema

- Saveta Bogdan este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Este o prezența foarte apreciata și o artista de mare renume, care se bucura de un succes formidabil in plan profesional. Pentru ca ține la imaginea ei și vrea sa fie impecabila, a luat o decizie radicala: iși face intervenții estetice.…

- Ce se intampla cu Laura Lavric? Aceasta este intrebarea la care fanii cauta raspuns, asta in urma ultimei sale apariții. Cunoscuta interpreta de muzica populara a fost surprinsa, in urma cu puțin timp, in oraș, in timp ce și-a ingrijorat fanii cu apariția sa. Iata unde a fost vazuta artista!

- Interpreta de muzica populara Saveta Bogdan intervine in scandalul momentului, ce o vizeaza pe colega ei din industrie, renumita Irina Loghin. Mare artista, aceasta a fost pusa intr-o situație umilitoare recent, la Iași, cand o prezentatoare i-a intrerupt momentul, precizand ca trebuie sa cante și alții.…

- Cosmina Adam il sarbatorește pe iubitul ei, Claudiu Matei. Vedeta și partenerul ei se iubesc de cateva luni, iar peste o saptamana vor spune „Da” in fața ofițerului de stare civila. Astazi, pe rețelele de socializare, cantareața i-a transmis un mesaj special viitorului ei soț.

- Una dintre cele mai cunoscute și indragite soliste de muzica populara din Banat, Carmen Popovici Dumbrava, va fi omagiata miercuri, in prima zi a Festivalului național „Tradiții la romani”. Artista, care evolueaza atat alaturi de Ansamblul Banatul, cat și de Ansamblul Timișul, a pregatit cinci momente…

- Ziua de 25 septembrie este una bogata in evenimente istorice remarcabile: Batalia de la Nicopole și a doua calatorie a lui Cristofor Columb. De asemenea, se implinesc 110 ani de la nașterea legendarei interprete de muzica populara, Maria Tanase.

- Elena Merișoreanu a fost cea mai buna prietena a regretatei Ionela Prodan și o cunoaște pe Anamaria inca din primele luni de viața. Cantareața de muzica populara nu s-a ferit sa vorbeasca despre divorțul rasunator al impresarei de Laurențiu Reghecampf.Elena Merișoreanu, una dintre cele mai indragite…

- Maria Carneci era la un pas de a fi martora la explozia din Crevedia. Interpreta de muzica populara a cantat in localitate vineri seara, la un eveniment, iar sambata a avut loc tragedia care a vatamat zeci de persoane.