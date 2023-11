Stiri pe aceeasi tema

- Și cum nu iese fum fara foc, nici iubire nu exista fara gelozie nu exista. Sau cel puțin acestea sunt afirmațiile facute de fiica lui Florin Salam și, totodata, sfaturile dupa care se ghideaza in relația de cuplu. Iata cum menține Betty Salam vie flacara iubirii alaturi de partenerul ei, dar și ce planuri…

- Radu Valcan și Adela Popescu au avut parte de o experiența de neuitat! Cei doi soți, din nou impreuna pe platourile de filmare. Dupa cum bine știm cu toții, prezentatorul TV a avut o pauza de 7 ani. Ce a marturisit actorul, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Adina și Alex Bourceanu s-au cunoscut pe cand erau in liceu, iar de atunci, cei doi sunt de nedesparțit. Soția fostului fotbalist recunoaște ca nu a fost deloc ușor in toți acești 19 ani de cand sunt impreuna, mai ales in perioada in care era plecat in cantonamente.

- Roxana Vașniuc și soțul ei s-au cununat religios in urma cu un an, iar vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars care este secretul casniciei. Roxana Vașniuc și partenerul ei de viața știu cum sa mențina mereu aprinsa flacara iubirii și sunt atenți unul cu celalalt.

- Pavel Bartoș a dezvaluit ce pact a facut cu soția lui, femeia care i-a cucerit inima și in brațele careia și-a gasit fericirea. Cat de implicat este cunoscutul actor in viața de familie. Ce a declarat, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.

- In urma cu puțin timp, soția lui Calin Donca a vorbit, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre relația cu afaceristul. Aceasta a dezvaluit cum reușesc cei doi sa aiba parte de o relație perfecta, dar și ce sacrificii au facut de dragul casniciei.

- Este o zi speciala in familia lui Tavi Clonda! Celebrul artist iși sarbatorește, astazi, ziua de naștere, iar alaturi de el este intreaga familie. Artistul a dezvaluit cum va sarbatori și ce cadou a primit din partea frumoasei sale soții, Gabriela Cristea.