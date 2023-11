Stiri pe aceeasi tema

- In emisiunea care a avut loc in ediția de seara trecuta la emisiunea America Express, Catalin Țociu a avut parte de momente mai puțin placute, asta dupa ce o raceala dura s-a napustit asupra lui in timpul competiției. Concurentul s-a confruntat cu probleme de sanatate, motiv pentru care a avut nevoie…

- Momente grele pentru Catalin Țociu in ediția de astazi, 20 noiembrie, de la America Express! Concurentul s-a confruntat cu probleme de sanatate, motiv pentru care a avut nevoie de intervenția medicilor. Ce simptome a avut fiul lui Romica Țociu.

- Un moment de mare ghinion i-a dus in cursa spre eliminare, pe care au și pierdut-o, ceea ce a insemnat ca cei doi au fost cea de-a doua echipa care a parasit America Express. Caștigatorul sezonului trecut, Catalin Bordea, nu i-a iertat. Ce a avut de spus despre George Tanase și Ionuț Rusu. Caștigatorii…

- In ediția din aceasta seara, George Tanase a avut parte de un moment tensionat. In urma problemelor intalnite la autostop, comediantul a clacat și a avut un atac de panica. In acest timp, partenerul sau, Ionuț Rusu i-a fost alaturi.

- Cu mai bine de trei ani in urma, Ionuț Rusu și Viviana Sposub au trait o frumoasa poveste de dragoste. Relația lor insa nu a durat prea mult, caci au decis sa mearga pe drumuri separate dupa doar cateva luni de relație. Care a fost motivul pentru care cei doi s-au desparțit.

- In aceasta seara, in episodul de la America Express, ca de fiecare data, concurenții au avut de indeplinit misiuni grele, pe care doar cei mai concentrați le-au putut duce la bun sfarșit. Printre peripețiile vedetelor se mai ivește și cate o amintire sau o gluma, iar acum, Ionuț Rusu și-a adus aminte…

- Ionuț Rusu este unul dintre mai indragiți comedianți, dar in trecut, el a avut o meserie complet neașteptata. Cum arata concurentul de la America Express, sezonul 6 pe vreme cand strabatea sosele in lung și-l lat.

- Dupa o relație intensa de aproximativ trei ani, Viviana Sposub și George Burcea au luat decizia de a se separa, iar fiecare sa iși vada de drumul sau. Și iata ca, nu la foarte mult timp de la desparțire, unele guri din showbiz susțin ca aceasta s-ar fi aruncat deja in brațele unui alt barbat, […] The…