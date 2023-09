Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Bahmuțeanu a trait clipe de panica la ea acasa! Vedeta a fost implicata intr-un incident grav, din cauza careia a ajuns la spital. Mai mult, George Restivan a fost alaturi de ea și a incercat sa o ajute pana in momentul in care a ajuns pe mana medicilor.

- Andreea Popescu a transmis un mesaj dupa ce a fost criticata de mamele de pe Instagram ca are bone. Ea vorbit, in exclusivitate la Star Magazin de la Antena Stars, despre ajutorul primit de la bone. Vedeta a explicat cat de mult ii sunt alaturi aceste femei. Iata ce declarații a facut aceasta!

- Astazi, este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați oameni de televiziune din Romania, un prezentator care reușește uneori sa iși puna invitații in incurcatura, obținand adesea declarații și dezvaluiri in premiera de la cei care accepta invitația de a pași in platoul emisiunii sale. Puțini știu…

- Cristina Batlan are astazi o afacere de succes și se numara printre investitorii din cel de-al patrulea sezon el emisiunii ”Imperiul Leilor”, care va incepe in curand la Pro TV. Alaturi de colegii ei, aceasta va cauta antreprenorii care merita sa fie cunoscuți in domeniul lor și le va oferi șansa de…

- Bianca Dragușanu a avut parte de o vacanța binemeritata pe litoralul romanesc. Toata lumea și-a dat coate cand prezentatoarea de la Kanal D2 și-a facut apariția pe o plaja din Mamaia Nord.Bianca Dragușanu a atras toate privirile celor din jur atunci cand și-a facut apariția pe o plaja din Mamaia Nord.…

- Crina Abrudan, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV, a vorbit despre inceputurile carierei sale, dar și despre cum a facut primii bani. Vedeta a dezvaluit ce a facut cu primul ei salariu, dar și cate sacrificii a facut de-a lungul anilor, ca sa ajunga unde este azi. Cum a facut Crina Abrudan…

- Cu toții o cunoaștem pe frumoasa vedeta Roxana Nemeș, insa puțini știm greutațile prin care a trecut la inceputul carierei sale. Vedeta a fost nevoita sa manance doar covrigi, pentru a iși indeplini visul. Roxana Nemeș, viața de adult la doar 16 ani Roxana Nemeș, invitata la podcastul ”Ameritat cu Nasrin”,…