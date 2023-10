Stiri pe aceeasi tema

- Silvia Chifiriuc și Petre Roman au o relație de 17 ani de zile, timp in care au devenit și parinții unui baiețel, care acum are 12 ani. Acum, intr-un interviu la Antena Stars, cei doi au facut dezvaluiri in culisele mariajului lor.In anul 2007, Silvia Chifiriuc și Petre Roman s-au afișat oficial ca…

- Mulți internauți se intreaba care este diferența de varsta intre Cristi Brancu și Oana Turcu. Cei doi formeaza unul dintre cele mai sudate cupluri din shobiz-ul romanesc. Care e diferența de varsta intre Cristi Brancu și Oana Turcu Cristi Brancu și Oana Turcu formeaza unul dintre cele mai apreciate…

- Marius Elisei a facut primele declarații despre iubita lui și relația lor. Nu i-a dezvaluit identitatea, insa a facut multe marturisiri despre femeia care acum il face fericit, dupa desparțirea de Oana Roman. Dupa ce ieri Marius Elisei a confirmat ca are o noua iubita, acesta a aparut seara in emisiunea…

- Horia Moculescu a facut primele declarații, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce fiica lui a ajuns de urgența la spital. Cum se simte in aceste momente Nidia Moculescu și ce a pațit, de fapt.

- Sunt sau nu Alin Simoiu de la "Insula Iubirii" și Lolrelai intr-o relație? Cea care a vorbit despre acest subiect mediatizat a fost chiar vedeta, in cadrul unui interviu, acordat in exlcusivitate pentru Antena Stars, in urma cu puțin timp, asta dupa zvonurile aparute in ultimele zile, in presa.

- Care este reacția mamei Elodiei Ghinescu, dupa ce a aflat ca principalul suspect al cazului dramatic, Cristian Cioaca, a fost eliberat din inchisoare. Emilia Ghinescu face acuzații grave. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Nicolae Guța a facut declarații controversate dupa ce fiul lui, Nicu Guța, ar fi fost prins la volan, sub influența substanțelor interzise. Prin intermediul unei intervenții telefonice la Antena Stars, in emisiunea Star Magazin, prezentata de Madalina Balan, manelistul a vorbit despre acest incident.

- Oana Roman a postat pe contul de socializare un mesaj neașteptat, luand prin surprindere pe toata lumea. Vedeta a dezvaluit ca de-alungul timpului a fost jignita și multe persoane au spus minciuni despre ea.„Nu am raspuns niciodata detractorilor, celor care public m-au jignit, au mințit despre mine,…