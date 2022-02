Stiri pe aceeasi tema

- O noua emisiune de obligatiuni, in valoare de aproape 17,5 milioane de lei, din partea retailerului online Elefant, a intrat, marti, la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), sub simbolul ELF26, iar planurile companiei pentru acest an vizeaza dezvoltarea unei platforme de tip Marketplace…

- Piața de capital din Romania a consemnat in anul 2021 cel mai bun an din istorie și a inregistrat mai multe recorduri, potrivit unui raport al Bursei de Valori București (BVB), citat de Agerpres.ro.Astfel, valoarea cumulata a tranzactiilor cu toate tipurile de instrumente financiare a depasit, in premiera,…

- ”Bursa de Valori Bucuresti ( BVB ) informeaza ca marti , 2 8 dece mbrie, o noua emisiune de obligatiuni MW Green Power Export , producator de energie electrica fotovoltaica, intra la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei . Noua emisiune de obligatiuni, in valoare…

- Nuclearelectrica a semnat cu societatea Enel Energie un contract de vanzare energie electrica angro, in valoare de 902,223 milioane lei, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti. Contractul a fost incheiat pe Piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica – modalitatea…

- Libra Internet Bank, prima banca din Romania care a oferit contul bancar 100% online și creditul 100% online, continua finanțarea prin bursa și listeaza a doua sa emisiune de obligațiuni, in valoare de 40 milioane de euro. Obligațiunile se tranzacționeaza pe segmentul principal al Bursei de Valori București,…