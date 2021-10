Stiri pe aceeasi tema

- Agentia internationala de evaluare financiara Standard & Poor's a reconfirmat ratingul Romaniei pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda nationala la BBB minus/A-3, potrivit unui comunicat publicat de agentie. Perspectiva ratingului este stabila. In luna aprilie…

- Starea pacienților transferați de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase este stabila. Doi dintre pacienții care au ajuns la Spitalul Județean Constanța sunt, insa, in stare grava. DSP Constanța anunța...

- Agentia de evaluare financiara Moody's a imbunatatit vineri ratingul de tara al Ungariei, de la 'Baa3' pana la 'Baa2', ca urmare a revenirii solide a economiei ungare din pandemie, o veste buna pentru premierul Viktor Orban in campania electorala pentru legislativele de anul viitor, transmite Reuters…

- Catedrala Notre Dame din Franța este, în sfârșit, suficient de stabila și sigura pentru ca meșterii sa înceapa sa o reconstruiasca, la mai bine de doi ani dupa incendiul care i-a distrus acoperișul, i-a doborât turla și amenința sa doboare și restul monumentului medieval, scrie…

- Agenția de rating Standard & Poor’s (S&P), a anunțat marți, 14 septembrie, cum vede criza politica de la București in relație cu riscurile fiscale ale Romaniei pe termen mediu și scurt. Agenția amintește și de moțiunea de cenzura USR PLUS care reprezinta „a doua oara cand increderea in guvern este…

- Perspectiva industriei globale de metale si minerit a scazut de la pozitiva la stabila, deoarece impulsul preturilor materiilor prime va incetini pe parcursul anului 2022, conform unui raport al Moody's, publicat luni, relateaza agentia EFE. Desi majoritatea preturilor vor continua sa fie…

- Perspectiva industriei globale de metale si minerit a scazut de la pozitiva la stabila, deoarece impulsul preturilor materiilor prime va incetini pe parcursul anului 2022, conform unui raport al Moody’s, publicat luni, relateaza agentia EFE. Desi majoritatea preturilor vor continua sa fie la cote ridicate,…

- Peste 14.200 de cereri au fost depuse, pana la data de 20 iulie, in Programul pentru sustinerea productiei de legume in spatii protejate, iar suprafata solicitata a depasit 1.500 de hectare, informeaza miercuri Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Potrivit unui comunicat al APIA,…