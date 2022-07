Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a treia seara de battle-uri de la Stand-Up Revolution s-a incheiat cu multe hohote de ras și voie buna. Publicul a decis și de data aceasta așa ca iata cine sunt cei cinci semifinaliști din echipa lui Dan Badea.

- Cea de-a treia seara de battle-uri de la Stand-Up Revolution s-a incheiat cu multe hohote de ras și voie buna. Publicul a decis și de data aceasta așa ca iata cine sunt cei cinci semifinaliști din echipa lui Dan Badea.

- Etapa battle-urilor se dovedește agitata și surprinzatoare la Stand-Up Revolution. Fiecare dintre cei patru jurați, Teo, Vio, Costel și Dan Badea, e nevoit sa renunțe la jumatate din echipa sa in urma battle-urilor la care publicul din sala alege prin vot concurenții semifinalisti.

- Sasha Ciobanu și Victor Vizitiu s-au duelat in glume la Stand-Up Revolution, dar numai unul și-a caștigat locul in semifinala. Cine a mers mai departe din echipa lui Costel? The post Stand-Up Revolution. Battle Sasha Ciobanu vs. Victor Vizitiu. Cine a mers mai departe din echipa lui Costel first appeared…

- Noua ediție Stand-Up Revolution incepe furtunos duminica aceasta, cu Natanticu in postura invitatului special, care a starnit hohote de ras cu un episod din viața sa de familie. “Chiar imi place foarte mult Natanticu. L-aș fi luat la mine in echipa”, a comentat juratul Teo.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Octavian Riu a marturisit cum a reușit sa o cucereasca pe soția lui, mai ales pentru ca și fratele lui era indragostit de ea. Ce a dezvaluit cantarețul-stomatolog despre relația pe care a avut-o la inceput cu partenera lui de viața.

- Chef Catalin Scarlatescu a oferit informații despre relația pe care o are cu noua sa iubita, Doina Teodoru. Iata ce dezvaluiri a facut despre planurile sale de viitor, dar și despre femeia care l-a cucerit in urma cu mai bine de un an.

- Stand Up Revolution, emisiunea scoasa din grila cu o zi inainte sa fie difuzata, va avea in sfarșit premiera. Pe 29 mai, noua producție va putea fi urmarita la Antena 1. In luna februarie a,c., dupa mai multe amanari, noua producție in care jurați sunt consacrații Teo –Vio- Costel și Dan Badea, a…