Stanci de calcar din Emilia-Romagna, incluse in patrimoniul mondial UNESCO

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii ONU au inclus ruinele preistorice de langa orașul Ierihon, aflat pe malul vestic al Raului Iordan, in patrimoniul mondial UNESCO. Oficial, sit-ul a primit eticheta „patrimoniul mondial in Palestina”, ceea ce a atras furia Israelului.

- AS Roma a incheiat sezonul trecut pe locul 6 in campionatul Italiei, iar Jose Mourinho a solicitat intariri pentru ca echipa sa se poata lupta pentru un loc de UEFA Champions League. Pentru asta, italienii vor sa aduca un campion mondial.

- Valul de caldura afecteaza o buna parte a lumii, iar Grecia, sudul Italiei și Turcia sunt cuprinse de incendii devastatoare de vegetație. De asemenea, in nordul Italiei, dar și in Germania, vantul a suflat cu peste 100 km/h, iar caderile de grindina au facut prapad.

- Italianul Gianluigi Donnarumma, portarul PSG, și partenera sa au fost victimele unui atac violent și a unei spargeri, la domiciliul lor din Paris, in noaptea de joi spre vineri. Mai mulți barbați au patruns in casa portarului naționalei Italiei, in care Donnarumma era cu iubita lui, Alessia Elefante.…

- Incendiul a izbucnit duminica seara, 16 iulie, pe aeroportul international Vincenzo Bellini din Catania, sudul Italiei, și a provocat panica in randul calatorilor. In urma incidentului, nu au fost persoane ranite, insa zborurile din si spre aeroport vor fi suspendate pana miercuri, 19 iulie, transmit…

- In al doilea meci din Grupa A a turneului de calificare pentru Cupa Mondiala de Fotbal pe Plaja 2024, echipa naționala a Moldovei s-a confruntat cu echipa Italiei. Potrivit FMF, meciul a avut loc pe Arena European Games Park din orașul Baku, Azerbaidjan. Italia a obținut victoria, invingind Moldova…

- Transportul cerealelor cu șlepul din porturile ucrainene Reni și Izmail la Constanța costa tot mai mult, ca urmare a majorarii cererii. Pe langa grau și porumb, a inceput și transportul de orz și rapița din noua cultura, ceea ce crește presiunea pe portul Constanța. Astfel, pentru a doua saptamana consecutiv…

- Un turist care se afla intr-o excursie in nordul Italiei, a fost surprins de pretul exorbitant pe care l-a platit pentru o sticla de apa de jumatate de litru la o terasa din centrul orasului Como. Nemultumit de situatie, turistul a publicat nota de plata pe o retea sociala, iar imaginea a devenit rapid…