- Majoritatea oamenilor se adapteaza cu usurința la schimbarea orei, modificarile organismului facandu-se complet in circa 15 zile, spune medicul Tudor Ciuhodaru. Pentru a nu fi afectați, oamenii sunt sfatuiți sa adopte cinci metode simple.

- Marina Tauber, deputata și vicepreședinta Partidului prorus „SOR” a susținut vineri, 24 martie, ca autoritatile moldovene pun la cale o „provocare militara in regiunea transnistreana” a doua zi de Pasti, 17 aprilie, la care este implicata și Romania. Afirmațiile sale au fost dezmințite de Guvernul de…

- Atat Salina Turda cat și Complexul Balnear Potaissa vor avea un program special cu ocazia sarbatorilor pascale. In ceea ce privește Complexul Balnear Potaissa, acesta este un loc ideal de relaxare in minivacanța de Paște. Programul de funcționare va fi urmatorul: ➡️14 Aprilie 2023 ???? 07.00 – 21.30✅…

- Rasplata esecurilor de sute de milioane de euro din sectorul asigurarilor: conducerea ASF primeste 16 salarii pe an, scrie deputatul USR Claudiu Nasui. In declaratia de avere pe 2022, care acopera anul fiscal 2021, presedintele ASF, Nicu Marcu (FOTO), arata ca a incasat indemnizatii in valoare totala,…

- Primaria Craiova anunta la finele lunii trecute ca va organiza Targul de Paste, in premiera, in Parcul „Nicolae Romanescu“, iar vizitatorii vor pasi „intr-un univers magic și plin de culoare“. „Aici va prinde viața, intre 1 aprilie și 1 mai 2023, cea mai frumoasa poveste de Paște, cu casuțe pictate…

- Deși mai este aproximativ o luna pana cand vom celebra Invierea Domnului, mulți romani iși pun intrebarea „cat costa un miel de Paște in 2023?”, ținand cont de explozia prețurilor in aceste prime patru luni. Din pacate veștile nu sunt bune, iar producatorii justifica noile prețuri. Daca nu ai aflat…

- In țara noastra situația este și mai dramatica. Dupa focarul de gripa aviara de luna trecuta din județul Brașov, in continuare avem cazuri confirmate in județele Neamț, Suceava și Bacau. Ouale s-au scumpit semnificativ in ultima perioada, iar acum, in piețe sau magazine o cutie cu 10 bucați costa aproximativ…

- Pieptul de pui este una dintre cele mai slabe bucați de carne. Pe langa pește, carnea din piept de pui este slab calorica și daca o gatești cum trebuie, va fi suculenta și delicioasa. Pentru ca este o carne slaba, o poți acompania cu alimente mai bogate in grasimi, precum chorizo, un sos cremos sau…