Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Politic National al Partidului Social Democrat a aprobat astazi, 20 octombrie, listele de candidaturi propusa de Filiala Judeteana Satu Mare pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Iata lista cu candidatii pentru Camera Deputatilor și Senat: Camera Deputatilor 1.Cristescu Radu-Mihai…

- Consiliul Politic National al PSD se reuneste azi, 20 octombrie, de la ora 17,00, pentru a valida listele cu candidatii partidului pentru alegerile parlamentare. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca listele finale ale candidatilor pentru alegerile parlamentare vor fi aprobate marti.…

- Consiliul Politic National al PSD se reuneste marti, de la ora 17,00, pentru a valida listele cu candidatii partidului pentru alegerile parlamentare. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca listele finale ale candidatilor pentru alegerile parlamentare vor fi aprobate marti. "Listele finale…

- In ședința Camera Deputaților de marți, 13 octombrie, la inițiativa parlamentarilor social-democrați suceveni Eugen Bejinariu și Alexandru Radulescu, s-a votat un amendament la art. 65 al Legii privind sistemul unitar de pensii. ”Acest articol prevede ca persoanele care au trait cel puțin 30 de ani…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca va deschide lista partidului pentru Camera Deputatilor la Bucuresti. "Presedintele partidului candideaza in Bucuresti", a spus Orban, dupa o sedinta a conducerii PNL. El a precizat ca liberalii vor depune listele cu semnaturi pe 20 octombrie,…

- Potrivit unor surse politice de incredere, PNL Suceava este primul partid in județ care și-a definitivat listele de candidați pentru alegerile parlamentare care vor avea loc pe 6 decembrie 2020. In forurile statutare ale PNL Suceava au fost validate, astazi, candidaturile pentru Camera Deputaților și…

- Potrivit unor surse politice de incredere, PNL Suceava este primul partid in județ care și-a definitivat listele de candidați pentru alegerile parlamentare care vor avea loc pe 6 decembrie 2020. In forurile statutare ale PNL Suceava au fost validate, astazi, candidaturile pentru Camera Deputaților și…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut in aceasta seara, dupa inchiderea urnelor, de deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu. Acesta a spus ca Ioan Stan a aflat ca are coronavirus in dupa amiaza zilei de vineri. Bejinariu a precizat…